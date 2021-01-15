К ФОПавцам на Майдане присоединился новый протест: "Стоп тарифный геноцид"

Кроме предпринимателей из движения #SaveФОП, которые еще с декабря протестуют против введения кассовых аппаратов, на Майдане Независимости появилась еще одна акция протеста, организованная общественной инициативой "Стоп тарифный геноцид".

Источник: "Громадське радіо"

Детали: Участники нового протеста требуют как минимум вернуть старые тарифы на коммунальные услуги и отозвать законопроект №3613.

Новые тарифы на газ, распределение газа, электроэнергии и отопления утвердили накануне Нового года, а 1 января они вступили в силу.

Митингующие жалуются, что некоторые тарифы выросли чуть ли не вдвое, поэтому они требуют от чиновников отменить постановление №1325, которое повышает стоимость электроэнергии для населения.

Также призывают президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, руководство "Нафтогаза" и НКРЭКП инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение.

При этом, по их требованию, СНБО должно "безотлагательно рассмотреть и инициировать возвращение в собственность местных общин газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний, которые в интересах своих владельцев-олигархов обдирают потребителей".

Также среди требований протестующих - отозвать законопроект №3613, который, по словам митингующих, предусматривает, что за долги за коммуналку можно будет забрать жилье, авто, наложить крупные штрафы и запретить выезжать за границу.

К акции "Стоп тарифный геноцид" присоединились предприниматели из движения #SaveФОП, которые еще с декабря протестуют на Майдане против введения кассовых аппаратов, за упрощение системы налогообложения и отмену локдауна.

Учасники акції на Майдані вимагають щонайменше повернути старі тарифи на комунальні послуги та відкликати законопроєкт №3613

Відео: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/KGFGcEE3Zv — Громадське радіо (@HromadskeRadio) January 15, 2021

Напомним: С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

10 января во ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

После этого Кабмин пообещал, что введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По словам Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.