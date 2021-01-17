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Саммит G7 состоится в июне – Джонсон

Воскресенье, 17 января 2021, 05:19
Саммит G7 состоится в июне – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что саммит Большой семерки запланирован на июнь 2021 года.

Источник: Reuters

Детали: Глазной саммит лидеров G7 должна состояться на небольшом курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл.

Прямая речь: "Двести лет назад оловянные и медные рудники Корнуолла были в центре промышленной революции в Великобритании, и этим летом Корнуолл снова станет центром крупных глобальных изменений".

Справка: В состав G7 входит Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, США и Япония. В качестве гостей в этом году на мероприятие саммит Индия, Австралия и Южная Корея.

Что предшествовало: В 2020 году саммит G7 должен был состояться в США, но тогдашний президент Дональд Трамп отказался от этой идеи из-за пандемии COVID-19.

Темы: G7
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