Саммит G7 состоится в июне – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что саммит Большой семерки запланирован на июнь 2021 года.

Источник: Reuters

Детали: Глазной саммит лидеров G7 должна состояться на небольшом курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл.

Прямая речь: "Двести лет назад оловянные и медные рудники Корнуолла были в центре промышленной революции в Великобритании, и этим летом Корнуолл снова станет центром крупных глобальных изменений".

Справка: В состав G7 входит Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, США и Япония. В качестве гостей в этом году на мероприятие саммит Индия, Австралия и Южная Корея.

Что предшествовало: В 2020 году саммит G7 должен был состояться в США, но тогдашний президент Дональд Трамп отказался от этой идеи из-за пандемии COVID-19.