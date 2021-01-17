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Саміт G7 відбудеться у червні – Джонсон

Неділя, 17 січня 2021, 05:19
Саміт G7 відбудеться у червні – Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що саміт Великої сімки заплановано на червень 2021 року.

Джерело: Reuters

Деталі: Очний саміт лідерів G7 має відбутися на невеликому курорті Карбіс-Бей у графстві Корнуолл.

Пряма мова: "Двісті років тому олов’яні та мідні рудники Корнуолла були в центрі промислової революції у Великій Британії, і цього літа Корнуолл знову стане центром великих глобальних змін".

Довідка: До складу G7 входить Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США та Японія. В якості гостей цьогоріч на саміт запрошені Індія, Австралія та Південна Корея.

Що передувало: У 2020 році саміт G7 мав відбутися в США, але тодішній президент Дональд Трамп відмовився від цієї ідеї через пандемію COVID-19.

11 серпня президент США Дональд Трамп запропонував провести саміт "Великої сімки" (G7) після президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді, додавши, що не проти запросити на нього російського президента Володимира Путіна. 

"Українська правда" у Threads

Теми: G7
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