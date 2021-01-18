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Страны Балтии призвали Борреля отложить визит в Москву, если Навального не отпустят

Понедельник, 18 января 2021, 18:56

Страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - призвали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля усилить давление на Россию в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального по возвращению в страну, и отложить запланированный визит в Москву, если его не отпустят.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном письме Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявили главы МИД Едгарс Ринкевичс (Латвия), Габриелюс Ландсбергис (Литва) и Урмас Рейнсалу (Эстония).

"Мы считаем необходимым прибегнуть к дополнительным решительным дипломатическим мерам по усилению давления на официальную власть России, что способствовало бы освобождению господина Навального", - пишут они.

Министры предлагают обсудить этот вопрос и возможность введения дальнейших ограничений на встрече глав МИД стран ЕС, которая запланирована на следующей неделе.

"Если власти РФ продолжит нарушать право господина Навального на свободу и безопасность, предлагаем Вам отложить визит в Москву, запланированный в начале февраля", - добавляют они.

Ранее 17 января, сразу после задержания оппозиционера, страны Балтии призвали ЕС рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.

17 января вечером российского оппозиционера Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления. В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Алексея Навального и требуют освободить оппозиционера.

Темы: РосcияЕвропасанкции


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