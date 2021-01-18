Країни Балтії закликали Борреля відкласти візит до Москви, якщо Навального не відпустять

Країни Балтії - Латвія, Литва та Естонія - закликали главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля посилити тиск на Росію у зв’язку з арештом опозиціонера Алєксєя Навального після повернення в країну, та відкласти запланований візит до Москви, якщо його не відпустять.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільному листі до Високого представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки заявили глави МЗС Едгар Рінкевичс (Латвія), Габріелюс Ландсбергіс (Литва) та Урмас Рейнсалу (Естонія).

"Ми вважаємо за необхідне вдатися до додаткових рішучих дипломатичних заходів для посилення тиску на офіційну владу Росії, що сприяло би звільненню пана Навального", - пишуть вони.

Міністри пропонують обговорити це питанн та можливість запровадження подальших обмежень на зустрічі глав МЗС країн ЄС, що запланована наступного тижня.

"Якщо влада РФ продовжить порушувати право пана Навального на свободу та безпеку, пропонуємо Вам відтермінувати візит до Москви, запланований на початку лютого", - додають вони.

Раніше 17 січня, одразу після затримння опозиціонера, глава МЗС Литви країни Балтії закликали ЄС розглянути можливість введення нових санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.

17 січня ввечері російського опозиціонера Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального та вимагають звільнити опозиціонера.