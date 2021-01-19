США ввели санкции против украинской компании
Вторник, 19 января 2021, 21:59
США ввели санкции против украинской компании, которые обвиняются в перевозке венесуэльской нефти.
Источник: "Голос Америки", сервис You control
Детали: Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании Fides Ship Management. Также под санкции попали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунским флагом).
Согласно данным ресурса You control, компания зарегистрирована в 2015 году. Адресом указан Суворовский район Одессы.
Напомним: 19 января Соединенные Штаты внесли в санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве газопровода "Северный поток-2".