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США ввели санкции против украинской компании

Вторник, 19 января 2021, 21:59
США ввели санкции против украинской компании

США ввели санкции против украинской компании, которые обвиняются в перевозке венесуэльской нефти.

Источник: "Голос Америки", сервис You control

Детали: Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании Fides Ship Management.  Также под санкции попали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунским флагом).

Согласно данным ресурса You control, компания зарегистрирована в 2015 году.  Адресом указан Суворовский район Одессы.

Напомним: 19 января Соединенные Штаты внесли в санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Темы: СШАсанкциикорабли
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