США ввели санкции против украинской компании, которые обвиняются в перевозке венесуэльской нефти.

Источник: "Голос Америки", сервис You control

Детали: Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании Fides Ship Management. Также под санкции попали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунским флагом).

Согласно данным ресурса You control, компания зарегистрирована в 2015 году. Адресом указан Суворовский район Одессы.

Напомним: 19 января Соединенные Штаты внесли в санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве газопровода "Северный поток-2".