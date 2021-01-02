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Трамп раскритиковал Сенат США за одобрение оборонного бюджета без президентских поправок

Суббота, 2 января 2021, 04:13

Действующий президент США Дональд Трамп подверг критике Сенат Конгресса США , который вслед за Палатой представителей одобрил оборонный бюджет на 2021 год, преодолев наложенное главой государства вето.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Наш республиканский сенат просто упустил возможность избавиться от раздела 230, который дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Жаль! Теперь они хотят дать людям, измученным китайским вирусом, $600, а не $2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно".

Что предшествовало

  • 1 января Сенат Конгресса США, который контролируется республиканцами, вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете, который ранее ветировал президент страны Дональд Трамп.
  • 29 декабря Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете, несмотря на вето президента Дональда Трампа. Соответствующий документы поддержали 275 членов Палаты, где большинство имеют демократы.
  • Согласно законопроекту, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе 250 млн долларов на военную помощь Украине.
  • 23 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который предусматривает усиление санкций против российского газопровода "Северный поток-2" и помощь Украине.

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Темы: СШАТрампбюджет


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