Действующий президент США Дональд Трамп подверг критике Сенат Конгресса США , который вслед за Палатой представителей одобрил оборонный бюджет на 2021 год, преодолев наложенное главой государства вето.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Наш республиканский сенат просто упустил возможность избавиться от раздела 230, который дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Жаль! Теперь они хотят дать людям, измученным китайским вирусом, $600, а не $2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно".

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart!