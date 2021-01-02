Макрона ждут в Украине, а визит Зеленского в США "на повестке дня" - ОП
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину в первой половине 2021 года, также в этом году ожидается визит в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели"
Дословно: "В первой половине 2021 года готовимся к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, в течение которого будет начат и ряд новых экономических проектов".
"Учитывая тесные дружеские отношения, которые установились у президента Зеленского с премьер-министром Италии во время визита в эту страну, ожидаем визит главы итальянского правительства в Украину, который должен состояться в 2021 году".
Детали: Жовква добавил, что, учитывая предстоящие осенью 2021 года парламентские выборы в Германии, украинская дипломатия будет работать над закреплением в избирательных программах ведущих политических партий ФРГ "украинского вопроса" - позиции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также, по его словам, Украина ставит целью построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе на самом высоком.
Дословно: "На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США.
Уже сейчас разрабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году.
Среди важных задач – налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса для дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины. Будем работать, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО и расширению и укреплению безопасности поддержки Украины.
Отдельный блок вопросов - новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский ездил с официальным визитом во Францию в июне 2019 года. В ноябре 2019 года Офис президента сообщил, что Зеленский и Макрон договорились о визите президента Франции в Украину.
- В июне 2020 года в ОП заявляли, что Макрон может посетить Украину в конце 2020 года.
- 1 июня 2019 года стало известно, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
- 13 июня посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США и его встреча с Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, возможно уже в августе. 3 августа Зеленский сообщил, что его встреча с Трампом в Вашингтоне планируется в сентябре 2019 года. Однако визит так и не состоялся.