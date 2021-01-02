Макрона ждут в Украине, а визит Зеленского в США "на повестке дня" - ОП

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину в первой половине 2021 года, также в этом году ожидается визит в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели"

Дословно: "В первой половине 2021 года готовимся к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, в течение которого будет начат и ряд новых экономических проектов".

"Учитывая тесные дружеские отношения, которые установились у президента Зеленского с премьер-министром Италии во время визита в эту страну, ожидаем визит главы итальянского правительства в Украину, который должен состояться в 2021 году".

Детали: Жовква добавил, что, учитывая предстоящие осенью 2021 года парламентские выборы в Германии, украинская дипломатия будет работать над закреплением в избирательных программах ведущих политических партий ФРГ "украинского вопроса" - позиции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также, по его словам, Украина ставит целью построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе на самом высоком.

Дословно: "На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США.

Уже сейчас разрабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году.

Среди важных задач – налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса для дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины. Будем работать, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО и расширению и укреплению безопасности поддержки Украины.

Отдельный блок вопросов - новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий".

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