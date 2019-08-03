Зеленский сказал, когда встретится с Трампом

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Суббота, 3 августа 2019, 15:37

Источник: комментарий Владимира Зеленского "Интерфакс-Украина" в субботу в Трускавце

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Прямая речь: "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне".

История вопроса:

  • 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
  • Позже СМИ со ссылкой на Бориса Тизенгаузена, которого они называли внештатным советником президента, сообщили, что Зеленский встретится с Трампом, скорее всего, после саммита G20 (28-29 июня 2019 года).
  • В Администрации президента заявили, что информация о дате встречи Зеленского с Трампом – неправдивая, и Тизенгаузен не является советником Зеленского.
  • 13 июня посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США и его встреча с Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, возможно уже в августе.

Украинская правда

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