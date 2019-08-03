Зеленский сказал, когда встретится с Трампом
Суббота, 3 августа 2019, 15:37
Источник: комментарий Владимира Зеленского "Интерфакс-Украина" в субботу в Трускавце
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Прямая речь: "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне".
История вопроса:
- 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
- Позже СМИ со ссылкой на Бориса Тизенгаузена, которого они называли внештатным советником президента, сообщили, что Зеленский встретится с Трампом, скорее всего, после саммита G20 (28-29 июня 2019 года).
- В Администрации президента заявили, что информация о дате встречи Зеленского с Трампом – неправдивая, и Тизенгаузен не является советником Зеленского.
- 13 июня посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США и его встреча с Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, возможно уже в августе.
Украинская правда