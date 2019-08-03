Зеленский сказал, когда встретится с Трампом

Источник: комментарий Владимира Зеленского "Интерфакс-Украина" в субботу в Трускавце

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Прямая речь: "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне".

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