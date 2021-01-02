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Харьковская компания просит МОЗ зарегистрировать российскую вакцину – Медведчук

Суббота, 2 января 2021, 10:34
Харьковская компания просит МОЗ зарегистрировать российскую вакцину – Медведчук

Харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации ею украинских граждан.

Источник: председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардеп Виктор Медведчук, сообщает "112.ua", гендиректор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида в ответ на запрос УП

Детали: По словам Медведчука, 30 декабря "Биолек" обратился к Минздраву и Государственному экспертному центру с просьбой зарегистрировать российскую вакцину.

Нардеп и кум президента РФ Владимира Путина отметил, что "Спутник V" является единственной вакциной в мире, разработчик которой дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины.

Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от 3 до 6 месяцев, отметил Медведчук.

Вместе с тем, по состоянию на 29 декабря гендиректор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида в ответ на запрос "Украинской правды" сообщил, что в Минздрав не поступало заявлений о регистрации вакцин от COVID-19.

Дословно: "Государственную регистрацию (перерегистрацию) лекарственного средства осуществляет МЗ Украины на основании заявления, поданного с целью государственной регистрации лекарственного средства, и результатов экспертизы регистрационных материалов (регистрационного досье) на такое средство, проведенной Государственным экспертным центром МЗ Украины, в порядке, определенном Минздравом Украины. На сегодня таких заявлений в Минздрав Украины не поступало".

Детали: Представитель Минздрава также отметил, что законом Украины "О лекарственных средствах" введена упрощенная процедура регистрации лекарственных средств, зарегистрированных компетентным органом США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, лекарственных средств, которые по централизованной процедуре зарегистрированы компетентным органом Европейского Союза для применения на территории этих стран или государств – членов Европейского Союза.

Что предшествовало: 29 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "российскую вакцину" против коронавируса нужно рассматривать как элемент гибридного оружия России против Украины.

В тот же день Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации в стране после прибытия первой партии российской вакцины "Спутник V".

Украинская правда

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Темы: МедведчукРосcиявакцинациякоронавирусХарьков
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