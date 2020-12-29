Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кулеба: Российскую вакцину следует рассматривать как гибридное оружие против Украины

Вторник, 29 декабря 2020, 14:10

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что "российскую вакцину" против коронавируса нужно рассматривать как элемент гибридной оружием России против Украины.

Источник: Интервью Кулебы газете "День"

Прямая речь Кулебы: "Вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей... Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX.

В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят.

И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же поймем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины".

Предыстория:

  • 17 декабря глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинский из групп риска.
  • Ранее в правительстве неоднократно подчеркивали, что Украина будет закупать только те вакцины от коронавируса, которые пройдут все стадии испытаний, докажут свою эффективность и будут преквалифицированны Всемирной организацией здравоохранения, по российской вакцины пока таких данных нет.

Темы: коронавирускарантинвакцинацияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Венедиктова затягивает подписание подозрений по делу Приватбанка – источники

Кулеба: Российскую вакцину следует рассматривать как гибридное оружие против Украины

видеоМикитась под домашним арестом через "авторитета" договорился о похищении человека - следствие

За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988

"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада

Новости 28 декабря: январский локдаун не отменят, глава КС не явился для вручения подозрения

Все новости...
коронавирус
Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины
Киев лидирует по распространению коронавируса: почти тысяча больных за сутки
Беларусь начинает массовую вакцинацию от коронавируса российским "Спутником V"
Последние новости
15:30
Правоохранители организовали кражу $13 тысяч из квартиры киевлянина
15:29
НАБУ встревожили действия полиции вокруг Микитася, намекают на причастность Татарова
15:15
Ученые определили, какие осложнения чаще всего вызывает COVID-19
15:04
У Додика заявили украинскому посольству, что подаренная Лаврову икона принадлежала сербской семье
14:51
С начала суток уже зафиксировали 3 обстрела на Донбассе
14:45
видеоВ Хорватии произошло новое, более мощное землетрясение
14:41
Кулеба обещает, что Иран не сможет "легко откупиться" за сбитый самолет МАУ
14:40
Венедиктова затягивает подписание подозрений по делу Приватбанка – источники
14:22
Умер модельер Пьер Карден
14:18
фотоУ "Антонова" заказали три новых самолета для украинской армии
Все новости...