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Кулеба: Российскую вакцину следует рассматривать как гибридное оружие против Украины

Вторник, 29 декабря 2020, 13:10
Кулеба: Российскую вакцину следует рассматривать как гибридное оружие против Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что "российскую вакцину" против коронавируса нужно рассматривать как элемент гибридной оружием России против Украины.

Источник: Интервью Кулебы газете "День"

Прямая речь Кулебы: "Вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей... Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX.

В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят.

И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же поймем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины".

Предыстория:

  • 17 декабря глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинский из групп риска.
  • Ранее в правительстве неоднократно подчеркивали, что Украина будет закупать только те вакцины от коронавируса, которые пройдут все стадии испытаний, докажут свою эффективность и будут преквалифицированны Всемирной организацией здравоохранения, по российской вакцины пока таких данных нет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантинвакцинацияРосcия
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