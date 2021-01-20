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В российской "Лиге смеха" примут участие команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины

Среда, 20 января 2021, 00:21

Участие в русской версии "Лиги смеха", проекта студии "Квартал 95", возьмут команды из отдельных районов Донецкой области, оккупированного Россией Крыма и материковой части Украины.

Источник: "Новости Донбасса"

Детали: Соответствующая информация указаны на сайте Международного союза КВН в Порядке выступления команд на кастинге "Лиги смеха".

Так, речь идет о командах "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam" из Донецка. Кроме того, из Керчи и Симферополя в Москву поедут B. A. N. G и Эльвад Вагнер.

Несмотря на седьмой год войны на Донбассе, остановку авиа и железнодорожного сообщения со страной-агрессором, в фестивале примут участие команды из материковой Украины, в частности МУА, Сборная медиков и Сборная Одессы из одноименного города, "Падик 19" из Запорожья и "Подруги твоего парня" из Харькова.

Отмечается, что список команд-участниц фестиваля будет пополняться.

Что предшествовало: Стало известно, что российский канал "СТС" будет выпускать проект студии "Квартал 95" – "Лига смеха".

В "Студии "Квартал 95" не подтвердили и не опровергли продажу российскому каналу "СТС" франшизы на съемки "Лиги смеха", отметив, что дистрибьюцией их продуктов занимается шведская компания "Eccho Rights".

Украинская правда
Темы: РосcияОРДЛОКвартал Крым


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