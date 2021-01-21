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Из-за инцидента на Житомирщине отстранен от должности руководитель отделения полиции

Четверг, 21 января 2021, 12:04

В Житомирской области из-за сообщения о произволе со стороны подчиненных отстранили от должности руководителя Миланского отделения полиции а работников группы реагирования - от исполнения служебных обязанностей.

Источник: полиция Житомирщины

Дословно: "Работники группы реагирования отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения проверки и принятия окончательного решения. Материалы расследования будут направлены в территориальное управление ГБР".

Детали: 20 января появилась информация, что полицейские в Житомирской могли избить парня, чтобы тот признался в угоне автомобиля. По сообщению о возможных неправомерных действиях правоохранителей близ села Маклаивка в Малинском районе было назначено служебное расследование.

В настоящее время в действиях полицейских Малинского отделения установлен ряд нарушений. Поэтому 21 января соответствующим приказом начальника ГУНП руководитель подразделения смещен с должности, работники группы реагирования отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения проверки и принятия окончательного решения.

Отмечается, что работники инспекции по личному составу УКЗ ГУНП продолжают расследование.

Дословно полиция: "Главное управление Нацполиции в области выражает извинения юношам и их семьям за действия сотрудников. Позиция руководства принципиальная - объективно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом".

Украинская правда
Темы: Житомирская областьполиция


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