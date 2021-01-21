Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Олигарх Фукс: "Сегодня власть не кошмарит бизнес"

Четверг, 21 января 2021, 12:11
Олигарх Фукс: Сегодня власть не кошмарит бизнес

Олигарх Павел Фукс рассказал, что действующая власть под руководством Владимира Зеленского "не кошмарит бизнес", хотя к ней есть вопросы по поводу управления и менеджмента.

Источник: интервью УП Павел Фукс - о дружбе с Кернесом, разговоры с Добкиным, встречи с Аваковым и контракт с Джулиани

Прямая речь: "Единственное, что я могу сказать, что мне нравится, что новая власть не влезает в бизнес. Сегодня власть не кошмарит бизнес...

Эти (власть Зеленского - ред.) не лезут в бизнес, и это круто. По менеджменту, по управлению к ним есть вопросы. Но то, что не лезут в бизнес - это классно".

Детали: По его словам, во времена президентства Петра Порошенко бизнес постоянно "кошмарили": "Постоянно какие-то уголовные дела, постоянно что-то "решали".

Также Фукс рассказал, что его никогда не просили скидываться на "зарплатный фонд" депутатам и Офису президента.

Его также не приглашали, когда в ОП собирали бизнесменов.

Он добавил, что был в администрации Зеленского несколько раз и говорил там о Бабьем Яре.

В частности, он встречался с главой администрации Андреем Ермаком и его заместителем Кириллом Тимошенко.

Фукс добавил, что передал властям 500 тысяч долларов на борьбу с пандемией коронавируса, покупал много халатов для врачей и два рентгеновских аппарата по 200 тыс.

Олигарх также заверил, что не влияет на заместителя Ермака Тимошенко и общался с ним в рамках координации действий по борьбе с COVIDом.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: олигархиЗеленскийОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
олигархи
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Черновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
Все новости...
Реклама: