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Олигарх Фукс: "Сегодня власть не кошмарит бизнес"

Четверг, 21 января 2021, 13:11

Олигарх Павел Фукс рассказал, что действующая власть под руководством Владимира Зеленского "не кошмарит бизнес", хотя к ней есть вопросы по поводу управления и менеджмента.

Источник: интервью УП Павел Фукс - о дружбе с Кернесом, разговоры с Добкиным, встречи с Аваковым и контракт с Джулиани

Прямая речь: "Единственное, что я могу сказать, что мне нравится, что новая власть не влезает в бизнес. Сегодня власть не кошмарит бизнес...

Эти (власть Зеленского - ред.) не лезут в бизнес, и это круто. По менеджменту, по управлению к ним есть вопросы. Но то, что не лезут в бизнес - это классно".

Детали: По его словам, во времена президентства Петра Порошенко бизнес постоянно "кошмарили": "Постоянно какие-то уголовные дела, постоянно что-то "решали".

Также Фукс рассказал, что его никогда не просили скидываться на "зарплатный фонд" депутатам и Офису президента.

Его также не приглашали, когда в ОП собирали бизнесменов.

Он добавил, что был в администрации Зеленского несколько раз и говорил там о Бабьем Яре.

В частности, он встречался с главой администрации Андреем Ермаком и его заместителем Кириллом Тимошенко.

Фукс добавил, что передал властям 500 тысяч долларов на борьбу с пандемией коронавируса, покупал много халатов для врачей и два рентгеновских аппарата по 200 тыс.

Олигарх также заверил, что не влияет на заместителя Ермака Тимошенко и общался с ним в рамках координации действий по борьбе с COVIDом.

Украинская правда
Темы: олигархиЗеленскийОфис президента


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