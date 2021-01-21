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Олігарх Фукс: "Сьогодні влада не кошмарить бізнес"

Четвер, 21 січня 2021, 13:11

Олігарх Павло Фукс розповів, що чинна влада під керівництвом Володимира Зеленського "не кошмарить бізнес", хоча до неї є питання щодо управління та менеджменту.  

Джерело: інтерв’ю УП Павло Фукс – про дружбу з Кернесом, розмови з Добкіним, зустрічі з Аваковим та контракт із Джуліані

Пряма мова: "Єдине, що я можу сказати, що мені подобається, що нова влада не влазить у бізнес. Сьогодні влада не кошмарить бізнес…

Ці (влада Зеленського - ред.) не лізуть в бізнес, і це круто. По менеджменту, по управлінню до них є питання. Але те, що не лізуть в бізнес – це класно".

Деталі: За його словами, за часів президентства Петра Порошенка бізнес постійно "кошмарили": "Постійно якісь кримінальні справи, щось постійно "рішали".

Також Фукс розповів, що його ніколи не просили скидатись на "зарплатний фонд" депутатам і Офісу президента.

Його не запрошували, коли в ОП збирали бізнесменів.

Бізнесмен додав, що був в адміністрації Зеленського кілька разів і говорив там про Бабин Яр.

Зокрема, він зустрічався з главою адміністрації Андрієм Єрмаком та його заступником Кирилом Тимошенком. 

Фукс додав, що передав владі 500 тисяч доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу, купував багато халатів для лікарів та два рентгенівських апарати по 200 тисяч. 

Олігарх також запевнив, що не має впливу на заступника Єрмака Тимошенка і спілкувався з ним у рамках координації дій по боротьбі з COVIDом.

Українська правда
Теми: олігархиЗеленськийОфіс президента


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