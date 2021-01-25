Байден отменит указ Трампа, которым он отменил ограничение для туристов из Европы – СМИ
Понедельник, 25 января 2021, 04:20
Издание CNN со ссылкой на источник сообщил, что новоизбранный президент США Джо Байден отменит решение своего предшественника Дональда Трампа об отмене ограничений для туристов из Европы и Бразилии.
Источник: CNN
Детали: Источник в Белом доме сообщил, что решение будет принято в понедельник, 25 января.
Что предшествовало: За день до инаугурации Байдена Трамп отменил ограничения для туристов из Европы и Бразилии, которые были введены из-за пандемии COVID-19 в начале прошлого года. Решение должно вступить в силу 26 января.
Важно: В США с 26 января начинают действовать новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в страну.
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