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Байден отменит указ Трампа, которым он отменил ограничение для туристов из Европы – СМИ

Понедельник, 25 января 2021, 04:20

Издание CNN со ссылкой на источник сообщил, что новоизбранный президент США Джо Байден отменит решение своего предшественника Дональда Трампа об отмене ограничений для туристов из Европы и Бразилии.

Источник: CNN

Детали: Источник в Белом доме сообщил, что решение будет принято в понедельник, 25 января.

Что предшествовало: За день до инаугурации Байдена Трамп отменил ограничения для туристов из Европы и Бразилии, которые были введены из-за пандемии COVID-19 в начале прошлого года. Решение должно вступить в силу 26 января.

Важно: В США с 26 января начинают действовать новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в страну.

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Темы: СШАкоронавирус


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