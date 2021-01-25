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Байден отменит еще один указ Трампа – СМИ

Понедельник, 25 января 2021, 03:20
Байден отменит еще один указ Трампа – СМИ

Издание CNN со ссылкой на источник сообщил, что новоизбранный президент США Джо Байден отменит решение своего предшественника Дональда Трампа об отмене ограничений для туристов из Европы и Бразилии.

Источник: CNN

Детали: Источник в Белом доме сообщил, что решение будет принято в понедельник, 25 января.

Что предшествовало: За день до инаугурации Байдена Трамп отменил ограничения для туристов из Европы и Бразилии, которые были введены из-за пандемии COVID-19 в начале прошлого года. Решение должно вступить в силу 26 января.

Важно: В США с 26 января начинают действовать новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в страну.

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Темы: СШАкоронавирус
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