На Донбассе зафиксировано пять нарушений режима тишины

Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины за прошедшие сутки 5 раз нарушили перемирие.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Так, недалеко населенных пунктов Пески и Южное вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь в сторону наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами".