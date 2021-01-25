В Киеве в воскресенье диагноз COVID получили 146 человек, выздоровели 626

В Киеве за сутки 24 января обнаружили 146 новых случаев заболевания COVID-19, в больницы столицы попали 7 больных, умерли 5 пациентов, выздоровели же в воскресенье 626 жителей столицы.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых заболевших – один медик. Всего же в воскресенье "позитивный" результат теста получили 83 женщины в возрасте от 22 до 81 года, 58 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 1 девочка в возрасте 3 года и 4 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 57, в Деснянському – 25 и в Соломенском районе – 15 случаев.

Всего за время пандемии, то есть с марта 2020 года, коронавирусная болезнь образца 2018 задела 126 264 киевлян, унесла жизни 2 283 из них, а преодолели коронавирус 58 513 жителей Киева.

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