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Путин лично прокомментировал расследование Навального

Понедельник, 25 января 2021, 14:06

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, в котором рассказывается об огромном дворце главы РФ в российском Геленджике.

Источник: РБК

Детали: Как передает издание, он заявил, что фильм команды Навального не смотрел, так как времени у него на это нет, но видел видеоподборки.

Этот дворец, по утверждению Путина, ему никогда не принадлежал.

Прямая речь: "Из того, что я там видел, я заинтересовался только одним — виноделием. Очень хороший вид деятельности. Один мой знакомый… занимается таким небольшим предприятием".

Передісторія: 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про "палац" президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.

За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.

Нагадаємо:

  • У РФ 23 січня під час масових акцій протесту в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.
  • Під час протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

Темы: ПутинНавальныйскандал


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