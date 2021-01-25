Путин лично прокомментировал расследование Навального

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, в котором рассказывается об огромном дворце главы РФ в российском Геленджике.

Источник: РБК

Детали: Как передает издание, он заявил, что фильм команды Навального не смотрел, так как времени у него на это нет, но видел видеоподборки.

Этот дворец, по утверждению Путина, ему никогда не принадлежал.

Прямая речь: "Из того, что я там видел, я заинтересовался только одним — виноделием. Очень хороший вид деятельности. Один мой знакомый… занимается таким небольшим предприятием".

Передісторія: 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про "палац" президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.

За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.

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