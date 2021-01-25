Путин лично прокомментировал расследование Навального

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, в котором рассказывается об огромном дворце главы РФ в российском Геленджике.

Источник: РБК

Детали: Как передает издание, он заявил, что фильм команды Навального не смотрел, так как времени у него на это нет, но видел видеоподборки.

Этот дворец, по утверждению Путина, ему никогда не принадлежал.

Он заявил, что "слухами о его дворце в Геленджике" россиянам "пытались промыть мозги".

Прямая речь: "Из того, что я там видел, я заинтересовался только одним — виноделием. Очень хороший вид деятельности. Один мой знакомый… занимается таким небольшим предприятием".

Предыстория: 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина под Геленджиком и о его женщинах.

По данным ФБК, дворец строили и удерживают госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 кв. м, а площадь участка под ним - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7 000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068.

Напомним: В РФ 23 января во время массовых акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали рекордное количество людей за последние 10 лет.

Во время протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.