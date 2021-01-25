Мэр Броваров переизбран в третий раз: в должности 10 лет
Городским головой города Бровары в Киевской области в третий раз переизбрали Игоря Сапожка, который занимает должность с 2010 года. До этого он несколько лет был и.о. городского головы.
Источник: Центральная избирательная комиссия
Детали: По результатам местных выборов, Сапожко поддержали 53% горожан, пришедших на избирательные участки 17 января (21787 граждан).
Действующий мэр обошел ближайшего соперника - представителя "Евросолидарности" Олега Иваненко почти на 40%.
Сапожко избирали мэром Броваров в 2010 и 2015 гг. До этого с 2008 года он исполнял обязанности городского головы.
Перевыборы в Броварах состоялись по решению Киевского окружного админсуда, который признал голосования 25 октября 2020 таким, что не произошло. В частности, причиной назвали ошибки в бюллетенях, нарушения во время самого процесса голосования и тому подобное.
Напомним:
- 21 декабря неизвестные напали на дом и ограбили мэра города Бровары Игоря Сапожко.