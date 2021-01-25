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Мэр Броваров переизбран в третий раз: в должности 10 лет

Понедельник, 25 января 2021, 14:40
Мэр Броваров переизбран в третий раз: в должности 10 лет

Городским головой города Бровары в Киевской области в третий раз переизбрали Игоря Сапожка, который занимает должность с 2010 года. До этого он несколько лет был и.о. городского головы.

Источник: Центральная избирательная комиссия

Детали: По результатам местных выборов, Сапожко поддержали 53% горожан, пришедших на избирательные участки 17 января (21787 граждан).

Действующий мэр обошел ближайшего соперника - представителя "Евросолидарности" Олега Иваненко почти на 40%.

Сапожко избирали мэром Броваров в 2010 и 2015 гг. До этого с 2008 года он исполнял обязанности городского головы.

 
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Перевыборы в Броварах состоялись по решению Киевского окружного админсуда, который признал голосования 25 октября 2020 таким, что не произошло. В частности, причиной назвали ошибки в бюллетенях, нарушения во время самого процесса голосования и тому подобное.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Броварыместная властьвиборы
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