Послы G7 обнародовали дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине

Послы стран Группы семи по просьбе украинской стороны обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в Twitter Группы поддержки Украины, рекомендации были сделаны в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного Суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

В частности, в дорожной карте изложены определенные срочные меры, нужно принять для немедленного устранения ущерба, причиненного Конституционным судом Украины, и не допустить повторения этого кризиса в будущем.

"В частности, мы считаем, что необходимо принять срочные меры для того, чтобы 1) восстановить правовые нормы по борьбе с коррупцией, которые недавно были признаны неконституционными, с обеспечением надежной правовой основы; 2) не допустить в будущем причинения вреда со стороны КСУ, даже если он превратится в действительно независимую и подотчетное учреждение; и 3), чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы предназначались по принципу прозрачности, учета их предыдущих заслуг и наличия доверия к ним ", - говорится в документе.

Также послы отметили, что положения, направленные на восстановление ответственности за ложное декларирование или умышленное непредставление декларации об имуществе, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря, "не имеют достаточно сдерживающего эффекта и, следовательно, не является эффективным инструментом предотвращения коррупции".

В документе изложены рекомендации по работе Конституционного суда, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, общественного совета добродетели, Верховного суда.

Кроме того, послы высказались по антикоррупционной реформы. В частности, по мнению дипломатов, с учетом последнего решения КСУ следует как можно быстрее создать надежную правовую основу для обеспечения институциональной независимости и бесперебойной эффективной работы НАБУ. Также в документе высказываются рекомендации по работе Назка в контексте обеспечения надлежащих санкций за ложное декларирование.

Послы также высказались за независимый процесс отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов относительно соответствия Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы.

В ЕС отметили, что считают восстановлено наказание недостаточным предохранителем.

Подробнее о последствиях октябрьского решения Конституционного суда читайте в статье Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим