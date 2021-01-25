Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Послы G7 обнародовали дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине

Понедельник, 25 января 2021, 17:32

Послы стран Группы семи по просьбе украинской стороны обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в Twitter Группы поддержки Украины, рекомендации были сделаны в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного Суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

В частности, в дорожной карте изложены определенные срочные меры, нужно принять для немедленного устранения ущерба, причиненного Конституционным судом Украины, и не допустить повторения этого кризиса в будущем.

"В частности, мы считаем, что необходимо принять срочные меры для того, чтобы 1) восстановить правовые нормы по борьбе с коррупцией, которые недавно были признаны неконституционными, с обеспечением надежной правовой основы; 2) не допустить в будущем причинения вреда со стороны КСУ, даже если он превратится в действительно независимую и подотчетное учреждение; и 3), чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы предназначались по принципу прозрачности, учета их предыдущих заслуг и наличия доверия к ним ", - говорится в документе.

Также послы отметили, что положения, направленные на восстановление ответственности за ложное декларирование или умышленное непредставление декларации об имуществе, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря, "не имеют достаточно сдерживающего эффекта и, следовательно, не является эффективным инструментом предотвращения коррупции".

В документе изложены рекомендации по работе Конституционного суда, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, общественного совета добродетели, Верховного суда.

Кроме того, послы высказались по антикоррупционной реформы. В частности, по мнению дипломатов, с учетом последнего решения КСУ следует как можно быстрее создать надежную правовую основу для обеспечения институциональной независимости и бесперебойной эффективной работы НАБУ. Также в документе высказываются рекомендации по работе Назка в контексте обеспечения надлежащих санкций за ложное декларирование.

Послы также высказались за независимый процесс отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов относительно соответствия Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы.

В ЕС отметили, что считают восстановлено наказание недостаточным предохранителем.

Подробнее о последствиях октябрьского решения Конституционного суда читайте в статье Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Темы: G7реформыУкраинакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
G7
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
К гарантиям безопасности Украины, кроме G7, присоединились еще 6 стран – Зеленский
Страны G7 согласовали декларацию по "гарантиям безопасности" для Украины
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: