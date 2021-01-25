Посли G7 оприлюднили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні

Посли країн Групи семи на прохання української сторони оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається у Twitter Групи підтримки України, рекомендації були зроблені у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного Суду України у жовтні та до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.

Зокрема, у дорожній карті викладені певні термінові заходи, яких потрібно вжити для негайного усунення шкоди, заподіяної Конституційним судом України, та не допустити повторення цієї кризи у майбутньому.

"Зокрема, ми вважаємо, що необхідно вжити термінових заходів для того, щоб 1) відновити правові норми щодо боротьби з корупцією, які нещодавно були визнані неконституційними, із забезпеченням надійної правової основи; 2) не допустити у майбутньому заподіяння шкоди з боку КСУ, навіть якщо він перетвориться на справді незалежну та підзвітну установу; та 3) забезпечити, щоб кандидати на ключові посади в судові та правоохоронні органи призначались за принципом прозорості, врахування їх попередніх заслуг та наявності довіри до них" - йдеться у документі.

Також посли зазначили, що положення, спрямовані на відновлення відповідальності за неправдиве декларування або умисне неподання декларації про майно, які були прийняті Верховною Радою 4 грудня, "не мають достатньо стримуючого ефекту і, отже, не є ефективним інструментом запобігання корупції".

В документі викладені рекомендації щодо роботи Конституційного суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, громадської ради доброчесності, Верховного суду.

Крім того, посли висловилися щодо антикорупційної реформи. Зокрема, на думку дипломатів, з урахуванням останнього рішення КСУ слід якнайшвидше створити надійну правову основу для забезпечення інституційної незалежності та безперебійної ефективної роботи НАБУ. Також в документі висловлюються рекомендації щодо роботи НАЗК в контексті забезпечення належних санкцій за неправдиве декларування.

Посли також висловилися за незалежний процес відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.

4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

У ЄС зазначили, що вважають відновлене покарання недостатнім запобіжником.