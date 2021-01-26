Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Войска РФ на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанкового ракетного комплекса

Вторник, 26 января 2021, 07:34

Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины открывали огонь по украинским позициям с минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, и крупнокалиберных пулеметов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из оружия разных видов - минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов получил ранения один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у Тарамчук противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного, что на Приазовье и Павлополь оккупанты использовали против наших защитников стрелковое оружие, а неподалеку Водяного - еще и подствольный гранатомет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Темы: ООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Количество умерших от COVID в Украине превысило 22 тысячи 

Украина ожидает первую партию вакцины против COVID-19 – Шмыгаль

Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату "коммуналки" за январь – Шмыгаль

Новости 25 января: конец локдауна, Путин и дворец

Зеленский призвал "слуг народа" поддержать Витренко

Зеленский просил Дубинского выйти из фракции, тот отказался - источники

Все новости...
ООС
Оккупанты 5 раз нарушили "тишину", в ВСУ один раненый
На Донбассе зафиксировано пять нарушений режима тишины
Оккупационные войска РФ осуществили 8 обстрелов на Донбассе
Последние новости
08:55
Собор в Солсбери, известный по делу "Новичка", превратили в центр вакцинации
08:38
Рада готовит "турборежим" для регистрации вакцины против COVID
08:21
Количество умерших от COVID в Украине превысило 22 тысячи 
08:00
Главные новости понедельника и ночи: конец локдауна, Путин и дворец
07:34
Войска РФ на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанкового ракетного комплекса
06:24
Трамп открыл в США "офис бывшего президента"
05:10
Минфин США впервые возглавила женщина
04:01
Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат
02:25
За прошедшие сутки зарегистрировано более 400 тысяч заражений COVID-19
01:20
Украина ожидает первую партию вакцины против COVID-19 – Шмыгаль
Все новости...