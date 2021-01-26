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Войска РФ на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанкового ракетного комплекса

Вторник, 26 января 2021, 06:34
Войска РФ на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанкового ракетного комплекса

Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины открывали огонь по украинским позициям с минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, и крупнокалиберных пулеметов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из оружия разных видов - минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов получил ранения один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у Тарамчук противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного, что на Приазовье и Павлополь оккупанты использовали против наших защитников стрелковое оружие, а неподалеку Водяного - еще и подствольный гранатомет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Темы: ООС
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