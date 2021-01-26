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Железняк возглавил фракцию "Голос" в Верховной Раде

Вторник, 26 января 2021, 09:16
Железняк возглавил фракцию Голос в Верховной Раде

Главой фракции "Голос" в Верховной Раде вместо Сергея Рахманина стал Ярослав Железняк.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков в начале заседания Верховной Рады 26 января

Прямая речь Разумкова: "В соответствии со статьей 60 Регламента Верховной Рады, а также в соответствии с протоколом собрания фракции партии "Голос" от 28 декабря 2020 года сообщаю об избрании главой депутатской фракции "Голос" Железняка Ярослава Ивановича, заместителем главы фракции – Костенко Романа Васильевича".

Детали: Разумков перед этим открыл первое в 2021 году заседание парламента, зарегистрировался 251 народный депутат.

Напомним: До сих пор фракцию партии "Голос" в парламенте возглавлял Сергей Рахманин, а Ярослав Железняк был его заместителем.

28 декабря фракция приняла решение о ротации, удовлетворив заявление Сергея Рахманина. 

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Темы: ГолосВерховная Рада
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