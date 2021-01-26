Железняк возглавил фракцию "Голос" в Верховной Раде

Главой фракции "Голос" в Верховной Раде вместо Сергея Рахманина стал Ярослав Железняк.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков в начале заседания Верховной Рады 26 января

Прямая речь Разумкова: "В соответствии со статьей 60 Регламента Верховной Рады, а также в соответствии с протоколом собрания фракции партии "Голос" от 28 декабря 2020 года сообщаю об избрании главой депутатской фракции "Голос" Железняка Ярослава Ивановича, заместителем главы фракции – Костенко Романа Васильевича".

Головуючий повідомив про обрання головою фракції політичної партії "Голос" у #Рада9 народного депутата Ярослава Железняка, заступником голови фракції – Романа Костенка pic.twitter.com/Fd8ls96uFm — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) January 26, 2021

Детали: Разумков перед этим открыл первое в 2021 году заседание парламента, зарегистрировался 251 народный депутат.

Напомним: До сих пор фракцию партии "Голос" в парламенте возглавлял Сергей Рахманин, а Ярослав Железняк был его заместителем.

28 декабря фракция приняла решение о ротации, удовлетворив заявление Сергея Рахманина.

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