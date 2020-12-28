"Голос" избрал нового главу фракции

Новым председателем фракции "Голос" в Верховной Раде будет Ярослав Железняк.

Источник: Железняк в Telegram, "Голос" в Facebook

Прямая речь Железняка: "Новый год начинаю с новых вызовов. Только что коллеги из "Голоса" выбрали меня новым председателем нашей фракции, а Романа Костенко заместителем.

Теперь в следующем году планирую работать так, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории Верховной Рады, но и эффективным для нашей команды".

Детали Фракция приняла решение о ротации в должности председателя фракции, удовлетворив заявление Сергея Рахманина. Новым председателем фракции избран Ярослав Железняк.

Прямая речь Рахманина "Председательство во фракции не является пожизненной привилегией или пожизненным заключением. Ротация руководства является не только нормальным, но и необходимым процессом для молодой политической силы, где есть достаточное количество ярких, самодостаточных личностей.

Во время, когда вопросы безопасности приобрели чрезвычайную остроту, есть необходимость сосредоточиться на этой проблематике (Рахманин – член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, – ред.). Мои знания и опыт должны быть максимально использованы в этой сфере с учетом того, что во фракции есть политики, способные эффективно управлять фракцией".

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