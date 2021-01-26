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Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом в стране

Вторник, 26 января 2021, 11:34

Президент Таджикистана заявил в ежегодном послании, что в стране справились с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, однако гражданам стоит придерживаться внедренных ранее мер санитарной защиты.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Прямая речь: "В нашей стране ликвидировано инфекционное заболевание COVID-19".

Детали: В то же время, по его словам, граждане должны уделять серьезное внимание соблюдению правил личной и общественной гигиены, беречь друг друга.

Выступление президента транслировали все таджикские телеканалы.

Первые заражения коронавируса в Таджикистане МОЗ республики подтвердило 30 апреля 2020. О выявлении новых случаев заболевания COVID-19 министерство сообщило раз 10 января.

По последним данным, общее количество подтвержденных заражений COVID-19 в Таджикистане с начала пандемии составляет 13 тыс. 308, вылечились 13 тыс. 218 человек, жертвами коронавируса стали 90 человек.

Предыстория:

  • По состоянию на 23 января коронавирус унес жизни уже 2 миллионов 114 000 человек, вылечились - почти 71000000. Активными остаются 25700000 случаев заболевания.
  • COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП.

Темы: коронавирусмир


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