Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом в стране
Президент Таджикистана заявил в ежегодном послании, что в стране справились с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, однако гражданам стоит придерживаться внедренных ранее мер санитарной защиты.
Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Прямая речь: "В нашей стране ликвидировано инфекционное заболевание COVID-19".
Детали: В то же время, по его словам, граждане должны уделять серьезное внимание соблюдению правил личной и общественной гигиены, беречь друг друга.
Выступление президента транслировали все таджикские телеканалы.
Первые заражения коронавируса в Таджикистане МОЗ республики подтвердило 30 апреля 2020. О выявлении новых случаев заболевания COVID-19 министерство сообщило раз 10 января.
По последним данным, общее количество подтвержденных заражений COVID-19 в Таджикистане с начала пандемии составляет 13 тыс. 308, вылечились 13 тыс. 218 человек, жертвами коронавируса стали 90 человек.
Предыстория:
- По состоянию на 23 января коронавирус унес жизни уже 2 миллионов 114 000 человек, вылечились - почти 71000000. Активными остаются 25700000 случаев заболевания.
- COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП.