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Шмыгаль получил 30 подарков государству Украина в 2020 году

Вторник, 26 января 2021, 12:11
Иллюстративное фото. Шмыгаль с президентом Польши Анджеем Дудой

Премьер-министр Денис Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству Украина.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ департамента информации и взаимодействия с общественностью Секретариата Кабинета министров на запрос агентства

Детали: В частности, среди таких подарков: фарфоровый кофейный сервиз от президента Турции; металлический футляр с кристаллической породой внутри от президента Швейцарской Конфедерации; ручка в кожаном футляре от президента Польши; декоративный шлем от вице-президента Турции; зеркало на цепочке и фарфоровая декоративная тарелка от министра национальной обороны Турции.

Еще среди подарков государству Украина: фарфоровая глубокая тарелка с крышкой от министра промышленности и технологий Турции; фарфоровый кофейный сервиз от министра иностранных дел Турции; фарфоровая ваза от посла Китая в Украине; книга "The illustrated Mahabharata: the definitive guide to India's greatest epic" от посла Индии в Украине.

Также премьер получил: два галстука и четки в футляре от деловых кругов Турции; металлическую декоративную тарелку от руководства Совета международных отношений Турции; книгу "Бабий Яр. Трагедия, история, память 1941-2011" и фотоколлекцию Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" от Федерации Еврейских общин Украины; шерстяной коврик от министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Кроме того, среди подарков: плакетка с гербом Национальной гвардии Украины, металлическая декоративная тарелка и сувенирная книга "Национальная гвардия Украины в фотографиях 2020" от Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины; мягкая игрушка и "Тризуб" на подставке от детей школы-интерната Харькова; картина с фотографией самолета от Староконстантиновской Бригады тактической авиации имени Петра Франко; плакетка с изображением военной техники в футляре от Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П.Сагайдачного; образец породы на гранитной подставке от шахтеров Донецкой области; стеклянная декоративная тарелка от Львовского Национального Академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

Как подарки государству Шмыгаль также получил: деревянную плакетку с видами Херсонщины и сувенирную книгу "Kherson Journey to the South" от руководства Херсонской облгосадминистрации; канцелярский подарочный набор (ручка Parker с логотипом Днепропетровской ОГА, деловой дневник темно-синего цвета, значок с логотипом Днепропетровской ОГА) от руководства Днепропетровской облгосадминистрации; вышитый рушник от руководства Сумской облгосадминистрации.

В то же время, отмечается, что Секретариат правительства не владеет информацией, вручалось ли Шмыгалю в 2020 году наградное оружие.

Темы: Шмыгаль


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