На Львовщине обнаружили первый случай хантавируса
Во Львовской области подтвердили первый случай заболевания хантавирусом, который передается от грызунов.
Источник: ZAXID.NET, главный санитарный врач Львовщины Наталия Тимко
Детали: Житель Дрогобычского района обратился во Львовскую областную инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах.
У него заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемое хантавирусом.
У мужчины отобрали материал для исследования и отправили в лабораторию ЦОЗ в Киев. Результаты анализов подтвердили диагноз - хантавирусная инфекция.
Хантавирусы обнаруживают у грызунов. Люди могут заразиться через контакты с крысами, вдыхание паров от выделений грызунов.
Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко.
Сообщается, что до сих пор такого заболевания на Львовщине не было.
Где и как мужчина подхватил этот вирус, неизвестно. Он живет в селе, где в хозяйстве водятся грызуны.
Его уже выписали из больницы домой.
Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют при работе с землей надевать перчатки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве.
Также тщательно мыть овощи, фрукты, консервацию, принесенную из подвала или погреба.
Напомним:
- Хантавирус стал причиной внезапной смерти мужчины в китайской провинции Юньнань.