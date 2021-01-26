Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Львовщине обнаружили первый случай хантавируса

Вторник, 26 января 2021, 12:28

Во Львовской области подтвердили первый случай заболевания хантавирусом, который передается от грызунов.

Источник: ZAXID.NET, главный санитарный врач Львовщины Наталия Тимко

Детали: Житель Дрогобычского района обратился во Львовскую областную инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах.

У него заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемое хантавирусом.

У мужчины отобрали материал для исследования и отправили в лабораторию ЦОЗ в Киев. Результаты анализов подтвердили диагноз - хантавирусная инфекция.

Хантавирусы обнаруживают у грызунов. Люди могут заразиться через контакты с крысами, вдыхание паров от выделений грызунов.

Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко.

Сообщается, что до сих пор такого заболевания на Львовщине не было.

Где и как мужчина подхватил этот вирус, неизвестно. Он живет в селе, где в хозяйстве водятся грызуны.

Его уже выписали из больницы домой.

Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют при работе с землей надевать перчатки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве.

Также тщательно мыть овощи, фрукты, консервацию, принесенную из подвала или погреба.

Напомним:

  • Хантавирус стал причиной внезапной смерти мужчины в китайской провинции Юньнань.

Темы: вирусМинздравЛьвовщинаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко – новому госсекретарю Совбеза: времена непростые, шатать нас будут

видеоПосле назначения Татарова в ОП его окружения обогатилось активами Микитася – СМИ

Секретарь Совбеза РФ: Киев языковым законом разделяет Украину и Россию

Миру не стоит рассчитывать на избавление от COVID в 2021 году – ВОЗ

Количество умерших от COVID в Украине превысило 22 тысячи 

Украина ожидает первую партию вакцины против COVID-19 – Шмыгаль

Все новости...
вирус
8 причин, почему стоит перейти на бесплатную операционную систему с открытым кодом уже сейчас
На Харьковщине - новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19
В реанимациях Ивано-Франковска не осталось свободных мест
Последние новости
12:45
"Плюсовая" температура в Киеве побила рекорд
12:42
С Джулиани хотят взыскать $ 1,3 млрд за его заявления о фальсифицированных выборах
12:41
Полиция знала о сгоревшем доме престарелых: за год там умерли 50 человек – адвокат
12:37
Циклон несет Украине снегопады и похолодание
12:30
инфографикаЗеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг
12:28
На Львовщине обнаружили первый случай хантавируса
12:13
К организации вакцинации от COVID-19 в Украине будут привлекаться частные компании
12:11
Шмыгаль получил 30 подарков государству Украина в 2020 году
12:07
Шмыгаль о результатах аудита "Нафтогаза": СБУ ведет производство, все материалы представят
11:56
Подготовка убийства: в СБУ не комментируют, фигурирует ли в деле Нескоромный
Все новости...