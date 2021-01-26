На Львовщине обнаружили первый случай хантавируса

Во Львовской области подтвердили первый случай заболевания хантавирусом, который передается от грызунов.

Источник: ZAXID.NET, главный санитарный врач Львовщины Наталия Тимко

Детали: Житель Дрогобычского района обратился во Львовскую областную инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах.

У него заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемое хантавирусом.

У мужчины отобрали материал для исследования и отправили в лабораторию ЦОЗ в Киев. Результаты анализов подтвердили диагноз - хантавирусная инфекция.

Хантавирусы обнаруживают у грызунов. Люди могут заразиться через контакты с крысами, вдыхание паров от выделений грызунов.

Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко.

Сообщается, что до сих пор такого заболевания на Львовщине не было.

Где и как мужчина подхватил этот вирус, неизвестно. Он живет в селе, где в хозяйстве водятся грызуны.

Его уже выписали из больницы домой.

Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют при работе с землей надевать перчатки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве.

Также тщательно мыть овощи, фрукты, консервацию, принесенную из подвала или погреба.

Напомним: