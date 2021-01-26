САП не знает об отказе "Интерпола" объявить Дмитрия Вовка в розыск

Специализированная антикоррупционная прокуратура не располагает информацией об отказе "Интерпола" объявить в международный розыск Дмитрия Вовка – бывшего главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь пресс-секретаря САП Ольги Постолюк: "К нам такая информация еще не поступала. Возможно, она будет позже, но в настоящее время у нас ее нет".

Детали: 25 января бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил со ссылкой на "Интерпол", что его данных нет в базах международной правоохранительной организации.

Вовк сообщил, что "после почти полутора лет рассмотрения" получил известие из штаб-квартиры Интерпола о том, что вступило в силу решение об удалении данных о нем из баз Интерпола.

По его словам, решение об удалении было принято на 114-й сессии Комиссии по Контролю за файлами Интерпола (05-09 октября 2020 года), а ему предшествовало решение от 21 февраля 2020 года о превентивной блокировке запроса НАБУ относительно Дмитрия Вовка.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины не стали комментировать информацию на запрос "Радио Свобода", сославшись на закрытие производства, в котором Вовка пытались объявить в розыск.

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