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САП не знает об отказе "Интерпола" объявить Дмитрия Вовка в розыск

Вторник, 26 января 2021, 13:49

Специализированная антикоррупционная прокуратура не располагает информацией об отказе "Интерпола" объявить в международный розыск Дмитрия Вовка – бывшего главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь пресс-секретаря САП Ольги Постолюк: "К нам такая информация еще не поступала. Возможно, она будет позже, но в настоящее время у нас ее нет".

Детали: 25 января бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил со ссылкой на "Интерпол", что его данных нет в базах международной правоохранительной организации.

Вовк сообщил, что "после почти полутора лет рассмотрения" получил известие из штаб-квартиры Интерпола о том, что вступило в силу решение об удалении данных о нем из баз Интерпола.

По его словам, решение об удалении было принято на 114-й сессии Комиссии по Контролю за файлами Интерпола (05-09 октября 2020 года), а ему предшествовало решение от 21 февраля 2020 года о превентивной блокировке запроса НАБУ относительно Дмитрия Вовка.

 

В Национальном антикоррупционном бюро Украины не стали комментировать информацию на запрос "Радио Свобода", сославшись на закрытие производства, в котором Вовка пытались объявить в розыск.

Предыстория:

  • В ноябре 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала бывшего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка.
  • Дмитрий Вовк внесен в базу данных разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел Украины. Датой его исчезновения указано 14 июля 2019 года.
  • В сентябре 2019 года глава САП Назар Холодницкий заявлял, что Дмитрий Вовк находится в Брюсселе.
  • В августе 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам +". Среди них был и бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк (возглавлял комиссию с декабря 2014-го по июнь 2018 года). Этих людей подозревали в действиях, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму почти 19 млрд грн.

Темы: ИнтерполАнтикоррупционная прокуратураНАБУэнергетика


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