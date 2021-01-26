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На Донбассе хотят ввести виртуальные мобильные номера

Вторник, 26 января 2021, 13:36
На Донбассе хотят ввести виртуальные мобильные номера

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассматривает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО.

Источник: Пресс-служба Минреинтеграции, которая цитирует заместителя Министра по вопросам реинтеграции ВОТ Снавера Сейтхалилева

Прямая речь: "В результате временной оккупации Россией части территории Украины, осуществление деятельности мобильных операторов в оккупированных районах невозможна. Это значительно усложнило коммуникацию с гражданами Украины, которые проживают на ВОТ.

Жители ВОТ лишены возможности беспрепятственного доступа к государственным сервисов и электронных услуг с использованием мобильного номера заявителя (административные, банковские, медицинские услуги). Отсутствие возможности быть на связи является одним из факторов, вызывающих беспокойство у абитуриентов, родители которых остаются на ВОТ, когда дети думают о вступлении в учреждения высшего образования в других регионах Украины".

Детали: Одним из вероятных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты).

Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам по поводу возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины.

Украинская правда
Темы: мобильная связьОРДЛО
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