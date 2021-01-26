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В РФ заявили, что 400 тысяч украинцев в прошлом году получили российские паспорта

Вторник, 26 января 2021, 13:24
В РФ заявили, что 400 тысяч украинцев в прошлом году получили российские паспорта

В 2020 году Российская Федерация выдала 409,5 тыс. своих паспортов гражданам Украины.

Источник: миграционная статистика МВД России за 2020 год

Детали: В частности, указывается, что 409 549 граждан Украины - это "число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ (прием, восстановление, признание)".

В российской статистике не уточняется, люди из каких именно регионов Украины получили больше всего российских паспортов.

Всего в прошлом году Россия выдала 656 тысяч своих паспортов иностранцам. Утверждается, что в более 60% случаев документы получили украинцы.

 

Напомним: По состоянию на февраль 2020 года более 950 000 человек с регистрацией на оккупированных территориях Донбасса получили биометрические паспорта для выезда за границу.

Украинская правда
Темы: Росcияпаспорт украинцы
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