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Почти миллион граждан с пропиской ОРДЛО имеют украинскую "биометрику"

Понедельник, 24 февраля 2020, 12:07
Почти миллион граждан с пропиской ОРДЛО имеют украинскую биометрику

По состоянию на февраль 2020 году более 950 000 человек с регистрацией на оккупированных территориях Донбасса получили биометрические паспорта для выезда за границу.

Источник: Государственная миграционная служба Украины в ответ на запрос DW

Детали: По данным ведомства, украинцим, прописанным на територии ОРДЛО, выданы 950 405 украинских паспортов для выезда за границу.

Также по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано 150 466 паспортов для выезда Украинский за границу, имевших регистрацию в Крыму или Севастополе.

Согласно последней переписи населения Украины, в 2001 году в Донецкой и Луганской областях проживали почти 7,5 миллионов человек.

Напомним: в начале месяца СБУ задержала "ексчиновника" оккупированного Крыма, приехавшего за биометрикой.

Украинская правда
Темы: паспорт ОРДЛО
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