Снайпер боевиков под Марьинкой повредил камеру наблюдения

В зоне Операции Объединенных сил Украины с начала суток 26 января до 12.00 на Донецком направлении зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Неподалеку от Авдеевки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета, а в районе Марьинки действовал вражеский снайпер. В результате снайперских выстрелов противника была повреждена камера наблюдения.

Боевых потерь среди наших подразделений нет. Украинские воины дали адекватный ответ на обстрелы противника".

Детали: Минобороны со ссылкой на свою разведку также сообщает, что российско-оккупационные войска повышают боеспособность "артиллерийских подразделений", для чего в январе с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы завезено автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки.