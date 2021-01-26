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Снайпер боевиков под Марьинкой повредил камеру наблюдения

Вторник, 26 января 2021, 14:01
Снайпер боевиков под Марьинкой повредил камеру наблюдения
Иллюстративное фото

В зоне Операции Объединенных сил Украины с начала суток 26 января до 12.00 на Донецком направлении зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Неподалеку от Авдеевки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета, а в районе Марьинки действовал вражеский снайпер. В результате снайперских выстрелов противника была повреждена камера наблюдения.

Боевых потерь среди наших подразделений нет. Украинские воины дали адекватный ответ на обстрелы противника".

Детали: Минобороны со ссылкой на свою разведку также сообщает, что российско-оккупационные войска повышают боеспособность "артиллерийских подразделений", для чего в январе с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы завезено автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки.

Темы: ДонбассООСбоевые действия
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