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Группа "слуг" саботирует волю Зеленского, Арахамия вынес предупреждение

Вторник, 26 января 2021, 14:05
Группа слуг саботирует волю Зеленского, Арахамия вынес предупреждение

Группа нардепов получила команду не голосовать за закон о референдуме, глава фракции Давид Арахамия пригрозил им исключением.

Источник: информированные собеседники УП во фракции, LIGA.net

Детали: Арахамия напоминает во фракционном чате, что закон о референдуме (сейчас рассматривается в сессионном зале –ред.) – программное обещание президента Владимира Зеленского.

По его словам, группа депутатов получила команду не голосовать за законопроект. По данным LIGA.net, речь идет о лояльных к олигарху Игорю Коломойскому нардепах.

Дословно Арахамия: "Это водораздел. По всем неголосующим будет поставлен вопрос об исключении из фракции Слуга народа".

 

UPD: Верховная Рада на заседании 26 января одобрила законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом, предусматривающий возможность электронного голосования.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, "за" проголосовали почти все "слуги", присутствующие на заседании (226 нардепов, не голосовали Николай Сольский и Вадим Струневич).

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Темы: Слуга народазаконодательствоВерховная РадареферендумЗеленский
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