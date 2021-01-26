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СБУ задержала злостного "минера": успел прислать более 200 сообщений

Вторник, 26 января 2021, 15:40

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье анонима за систематические сообщения о якобы минировании государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом.

Источник: СБУ

Дословно: "Проверяется информация, что "анонимный террорист" успел передать более 200 сообщений о минировании".

Детали: По данным предварительного следствия, житель областного центра создал в одной из запрещенных в Украине социальных сетей группу, в которой за деньги принимал "заказ" на псевдоминирование различных объектов.

Злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы закладке взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей.

Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье по месту жительства.

Во время обысков у фигуранта дела правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в ложном заминировании. В качестве меры пресечения суд избрал подозреваемому круглосуточный домашний арест.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Дополнительно: Разоблачение незаконной деятельности произошло совместно с киберполицией, ГУ Нацполиции в Запорожской области под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.

Украинская правда
Темы: СБУЗапорожье


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