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По Киеву вешают знаки, способные отпугнуть водителей от популярного нарушения

Вторник, 26 января 2021, 16:48

На улицах столицы дорожные знаки "Остановка запрещена" начали дополнять табличками "Работает эвакуатор".

Источник: сайт КГГА

Детали: Уже 44 такие таблички установили на улицах: Крещатик, Большая Васильковская, Михаила Грушевского, Михайловская, возле Европейской площади.

Всего планируется развесить 300 таких знаков. Они будут напоминать водителям, что припаркованный где не положено автомобиль могут эвакуировать.

В горадминистрации напомнили, что получить штраф и оказаться на штрафплощадке можно за парковку:

  • на проезжей части во втором ряду;
  • на тротуаре;
  • на железнодорожных переездах;
  • на трамвайных путях;
  • на мостах и ​​путепроводах;
  • на пешеходном переходе (и ближе 10 метров к нему);
  • на газонах;
  • на полосах общественного транспорта;
  • на велодорожиках и велополосах;
  • на перекрестках;
  • на выезде с прилегающих территорий;
  • безосновательно на местах для лиц с инвалидностью;
  • если припаркованное авто значительно мешает движению других автомобилей или пешеходов.

Напомним: По Киеву также начали ставить новые дорожные знаки "Замена покрытия". Они предупреждают водителей, что те въезжают на участок с различным дорожным покрытием, что является аварийно опасным.

Украинская правда
Темы: Киевдорогиавтозаконодательство


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