По Киеву вешают знаки, способные отпугнуть водителей от популярного нарушения
Вторник, 26 января 2021, 16:48
На улицах столицы дорожные знаки "Остановка запрещена" начали дополнять табличками "Работает эвакуатор".
Источник: сайт КГГА
Детали: Уже 44 такие таблички установили на улицах: Крещатик, Большая Васильковская, Михаила Грушевского, Михайловская, возле Европейской площади.
Всего планируется развесить 300 таких знаков. Они будут напоминать водителям, что припаркованный где не положено автомобиль могут эвакуировать.
В горадминистрации напомнили, что получить штраф и оказаться на штрафплощадке можно за парковку:
- на проезжей части во втором ряду;
- на тротуаре;
- на железнодорожных переездах;
- на трамвайных путях;
- на мостах и путепроводах;
- на пешеходном переходе (и ближе 10 метров к нему);
- на газонах;
- на полосах общественного транспорта;
- на велодорожиках и велополосах;
- на перекрестках;
- на выезде с прилегающих территорий;
- безосновательно на местах для лиц с инвалидностью;
- если припаркованное авто значительно мешает движению других автомобилей или пешеходов.
Напомним: По Киеву также начали ставить новые дорожные знаки "Замена покрытия". Они предупреждают водителей, что те въезжают на участок с различным дорожным покрытием, что является аварийно опасным.
Украинская правда