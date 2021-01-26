По Киеву вешают знаки, способные отпугнуть водителей от популярного нарушения

На улицах столицы дорожные знаки "Остановка запрещена" начали дополнять табличками "Работает эвакуатор".

Источник: сайт КГГА

Детали: Уже 44 такие таблички установили на улицах: Крещатик, Большая Васильковская, Михаила Грушевского, Михайловская, возле Европейской площади.

Всего планируется развесить 300 таких знаков. Они будут напоминать водителям, что припаркованный где не положено автомобиль могут эвакуировать.

В горадминистрации напомнили, что получить штраф и оказаться на штрафплощадке можно за парковку:

на проезжей части во втором ряду;

на тротуаре;

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на мостах и ​​путепроводах;

на пешеходном переходе (и ближе 10 метров к нему);

на газонах;

на полосах общественного транспорта;

на велодорожиках и велополосах;

на перекрестках;

на выезде с прилегающих территорий;

безосновательно на местах для лиц с инвалидностью;

если припаркованное авто значительно мешает движению других автомобилей или пешеходов.

Напомним: По Киеву также начали ставить новые дорожные знаки "Замена покрытия". Они предупреждают водителей, что те въезжают на участок с различным дорожным покрытием, что является аварийно опасным.