Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ОП обнародовал "вторую серию" поздравлений Зеленского

Вторник, 26 января 2021, 17:29

В Офисе президента рассказали, что на имя Владимира Зеленского с опозданием продолжают поступать поздравления от мировых лидеров по случаю дня рождения, который был 25 января.

Источник: Офис президента

Детали: Президент Молдовы Майя Санду в своем приветственном письме пожелала Зеленскому крепкого здоровья, счастья и благополучия.  Она также выразила благодарность за гостеприимство и открытость, с которой молдавскую делегацию встречали в Киеве во время недавнего официального визита в Украину.

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил украинского президента на своей странице в твиттере: "Уважаемый Владимир, с днем ​​рождения!  Пусть этот год будет полон успеха и крепкого здоровья вам и вашему народу ".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Зеленскому письмо с пожеланиями, в котором выразил удовлетворение уровнем украинско-турецкого сотрудничества в различных областях: "Наши отношения на уровне стратегического партнерства, опирающиеся на добрососедство, общие интересы и взаимоуважение, имеют особое значение с точки зрения мира  и спокойствия нашего региона.  Пользуясь случаем, желаю Вашему Превосходительству здоровья и счастья и передаю дружественному украинскому народу пожелания благополучия".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Украину и Азербайджан связывают крепкие отношения: "Я высоко ценю ваши усилия, направленные на углубление этих отношений.  Я верю, что связи между нашими странами будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов".

Напомним: 25 января Зеленский отмечал 43-летие.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президента


powered by lun.ua
Главное сегодня

МОН обязали пересмотреть учебники по истории из-за иска Портнова

Голосование в интернете: Рада поддержала закон Зеленского о референдуме

НБУ предостерегает банки от сотрудничества с Дубинским

Данилов отбрил секретаря Совбеза РФ: В советах о языке не нуждаемся

"Слуга народа" опустилась на еще одну строчку в рейтинге партий

инфографикаЗеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг

Все новости...
Зеленский
Голосование в интернете: Рада поддержала закон Зеленского о референдуме
Группа "слуг" саботирует волю Зеленского, Арахамия вынес предупреждение
Дубинский хочет личную встречу с Зеленским
Последние новости
18:05
Беларусь утверждает, что Китай пообещал Лукашенко "нужное количество" COVID-вакцин
18:01
В Киеве поймали "минера" ​​железнодорожного вокзала
17:55
Британия первой в Европе подтвердила 100 тысяч смертей от коронавируса
17:54
Украинцев предупредили об ухудшении погоды: І уровень опасности
17:47
У Зеленского прокомментировали "дорожную карту" реформ от G7
17:41
Газзбуты начали обнародовать февральские тарифы на газ
17:31
Языковой скандал в Драгоманова вуз отреагировал на слова преподавательницы об Украине-"американской колонии"
17:29
ОП обнародовал "вторую серию" поздравлений Зеленского
17:02
видеоУкраинских госслужащих попытаются научить "кибергигиене"
16:57
МВФ улучшил прогноз мировой экономики на 2021 год
Все новости...