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ОП обнародовал "вторую серию" поздравлений Зеленского

Вторник, 26 января 2021, 16:29
ОП обнародовал вторую серию поздравлений Зеленского

В Офисе президента рассказали, что на имя Владимира Зеленского с опозданием продолжают поступать поздравления от мировых лидеров по случаю дня рождения, который был 25 января.

Источник: Офис президента

Детали: Президент Молдовы Майя Санду в своем приветственном письме пожелала Зеленскому крепкого здоровья, счастья и благополучия.  Она также выразила благодарность за гостеприимство и открытость, с которой молдавскую делегацию встречали в Киеве во время недавнего официального визита в Украину.

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил украинского президента на своей странице в твиттере: "Уважаемый Владимир, с днем ​​рождения!  Пусть этот год будет полон успеха и крепкого здоровья вам и вашему народу ".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Зеленскому письмо с пожеланиями, в котором выразил удовлетворение уровнем украинско-турецкого сотрудничества в различных областях: "Наши отношения на уровне стратегического партнерства, опирающиеся на добрососедство, общие интересы и взаимоуважение, имеют особое значение с точки зрения мира  и спокойствия нашего региона.  Пользуясь случаем, желаю Вашему Превосходительству здоровья и счастья и передаю дружественному украинскому народу пожелания благополучия".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Украину и Азербайджан связывают крепкие отношения: "Я высоко ценю ваши усилия, направленные на углубление этих отношений.  Я верю, что связи между нашими странами будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов".

Напомним: 25 января Зеленский отмечал 43-летие.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президента
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