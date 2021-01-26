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Украинцев предупредили об ухудшении погоды: І уровень опасности

Вторник, 26 января 2021, 17:54

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 27 января в нескольких областях Украины ухудшится погода.

Источник: сайт ДСНС

Детали: 27 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях сильный мокрый снег, его налипание, на дорогах гололедица.

В южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с.

Такие погодные условия имеют І уровень опасности, желтый.

Кое-где непогода наблюдается уже 26 января. В западной части страны на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях сильный снегопад, метель (І уровень опасности, желтый). Порывы ветра достигают 15-20 м/с.

Что было раньше: Из-за ухудшения погоды временно приостановили движение крупногабаритного транспорта на трассе Р-15 регионального значения Львовской области для обеспечения работы снегоуборочной техники.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


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