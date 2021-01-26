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Снегом замело дорогу на Львовщине

Вторник, 26 января 2021, 13:01
Снегом замело дорогу на Львовщине
ГСЧС

Из-за ухудшения погодных условий временно приостановили движение крупногабаритного транспорта на трассе Р-15 регионального значения во Львовской области для обеспечения работы снегоуборочной техники.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 13:00 26 января по информации Службы автомобильных дорог, на трассе Р-15 Ковель-Жовква (дорога регионального значения) между с. Тудорковичи - с. Хоробрив Сокольского района Львовской области, в связи со снежными переметами, вызванными порывистым ветром, для обеспечения работы снегоочистительной техники введено ограничение движения для крупногабаритного транспорта".

Детали: Малогабаритный транспорт движется замедленно. Привлечены 7 человек и 5 единиц тяжелой техники Службы автомобильных дорог.

Дополнительно: В Ровенской области на двух проблемных участках (объездная дорога г. Ровно и трасса Ровно-Луцк в районе с. Броники) пробки ликвидировали, движение замедлено, но проезд обеспечен.

Что предшествовало: Спасатели предупреждали, что 26 января в Украине ухудшатся погодные условия. В западной части на дорогах гололед, в Волынской и Ровенской областях снег, метель.

Украинская правда
Темы: Львовщинадорогипогода
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