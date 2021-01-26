Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Гранатомет и снайпер: боевики стреляли у Авдеевки и Марьинки

Вторник, 26 января 2021, 18:18

В течение текущих суток, 26 января, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: В штабе рассказали, что неподалеку от Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

А в пригороде Марьинки украинские защитники зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск.

Согласно сообщению, на обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

МОН обязали пересмотреть учебники по истории из-за иска Портнова

Голосование в интернете: Рада поддержала закон Зеленского о референдуме

НБУ предостерегает банки от сотрудничества с Дубинским

Данилов отбрил секретаря Совбеза РФ: В советах о языке не нуждаемся

"Слуга народа" опустилась на еще одну строчку в рейтинге партий

инфографикаЗеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг

Все новости...
ООС
Снайпер боевиков под Марьинкой повредил камеру наблюдения
Войска РФ на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанкового ракетного комплекса
Оккупанты 5 раз нарушили "тишину", в ВСУ один раненый
Последние новости
19:00
УЗ оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения
18:55
Высший совет правосудия не верит твиттеру послов G7 и просит помощи у МИД
18:45
Минкульт обратился в посольство Британии за "российские" Севастополь и Симферополь в ВВС
18:43
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 7,5 миллиардов
18:39
Освобождение пленных через Медведчука: омбудсмен говорит, что процесс продолжается
18:23
Президент Эстонии сняла свою кандидатуру на пост генсека ОЭСР
18:18
Гранатомет и снайпер: боевики стреляли у Авдеевки и Марьинки
18:16
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
18:05
В Беларуси утверждают, что Китай пообещал Лукашенко "нужное количество" COVID-вакцин
18:01
В Киеве поймали "минера" ​​железнодорожного вокзала
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!