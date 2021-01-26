Гранатомет и снайпер: боевики стреляли у Авдеевки и Марьинки

В течение текущих суток, 26 января, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: В штабе рассказали, что неподалеку от Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

А в пригороде Марьинки украинские защитники зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск.

Согласно сообщению, на обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет.