Гранатомет и снайпер: боевики стреляли у Авдеевки и Марьинки
Вторник, 26 января 2021, 17:18
В течение текущих суток, 26 января, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook
Детали: В штабе рассказали, что неподалеку от Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
А в пригороде Марьинки украинские защитники зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск.
Согласно сообщению, на обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет.
Украинская правда