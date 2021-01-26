Дело живодера из Хмельницкой области: следователи не нашли криминала

В действиях бывшего директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича, которого подозревали в жестоком обращении с животными, следователи полиции криминала не обнаружили.

Источник: заместитель руководителя Староконстантиновской местной прокуратуры Сергей Комонюк, которого цитирует "Суспільне"

Прямая речь Комонюка: "Судебно-медицинская экспертиза, которую проводили в Харькове, дала заключение, что обнаруженные у собаки по кличке Барсик телесные повреждения относятся к средней степени тяжести с длительным расстройством здоровья. Однако, от нанесенных травм у собаки признаков осложнения здоровья не обнаружено, а признаки увечья отсутствуют. Поэтому, на основании заключения этой экспертизы следственным отделом Красиловского отдела полиции принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления".

Детали: Он также добавляет, что одновременно начальнику Красиловского отдела полиции направлены материалы для решения вопроса о привлечении виновного лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях (жестокое обращение с животными).

Известно, что собака до сих пор проживает в кинологическом центре Нацполиции, хорошо чувствует себя и ждет новых хозяев.

Предыстория: 18 ноября 2019 в соцсетях распространили видео, на котором видно, как остановили машину, к которой была привязан собака с окровавленными лапами. Из салона вышел мужчина и объяснил: собака агрессивная, поэтому он решил ее вывезти. Водителя и его легковую машину узнали пользователи социальной сети.

С прицепленным собакой к внедорожнику мужчина проехал около 1,5 километра.