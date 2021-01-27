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За время пандемии обнаружили более 100 млн случаев коронавируса

Среда, 27 января 2021, 03:46
За время пандемии обнаружили более 100 млн случаев коронавируса

Только за минувшие сутки в мире подтвердили более 528 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в общем – 100,8 млн заражений.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: США возглавляет досадное первенство как по суточной заболеваемости, так и по общему числу случаев. В понедельник там обнаружили более 148 тысяч больных.

В Бразилии за это время зафиксировали более 63 тысяч новых случаев. Также более 36 тысяч заражений зарегистрировали в Испании. Франция отчитывается о 22 тысяч заражений. В то же время в Великобритании наблюдается уменьшение количества новых больных – за минувшие сутки их около 20 тысяч.

За это же время коронавирус унес жизни 15 864 человек. В частности, умерли почти 4 тысяч американцев, 1631 британец и 1206 бразильцев.

 

Всего жертвами пандемии уже стали 2 миллиона 166 тысяч больных, выздоровели – 72,8 млн. Сейчас лечатся от коронавируса 25,8 млн человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • Минздрав заявляет, что в Украине за сутки 25 января обнаружили 2 779 новых случаев COVID-19, госпитализировали 891 больного, не смогли спасти 133 пациентов, а выздоровели от коронавирусной болезни 12 538 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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