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Количество умерших от COVID в Украине превысило 22 тысячи 

Вторник, 26 января 2021, 08:21

Минздрав заявляет, что в Украине за сутки 25 января обнаружили 2 779 новых случаев COVID-19, госпитализировали 891 больного, не смогли спасти 133 пациентов, а выздоровели от коронавирусной болезни 12 538 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали:  За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 197 107 человек, из них выздоровели 965 835 человек, а летальных случаев – 22 057.

Среди новых больных 95 детей и 175 медработников.

Больше всего подтвержденных случаев в понедельник зарегистрировали в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

За прошедшие сутки в Украине сделали 32 030 тестирований (методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 441). С марта методом ПЦР проведено 6 125 257 тестирований.

Предыстория: 

  • С 8 по 24 января включительно в Украине действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.
  • МОЗ отметил стабилизацию эпидемической ситуации после рождественско-новогодних праздников и решил не продолжать жесткий карантин
  • С 25 января в Украине действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности: школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки непосредственно в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и тому подобное.
  • Общий карантин будет действовать как минимум до весны. Правительство пока не планирует жестких ограничительных карантинных мер весной.

Знать больше: Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздравСтепанов


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