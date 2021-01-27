Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

YouTube продолжил блокировку канала Трампа – СМИ

Среда, 27 января 2021, 05:45

Видеохостинг YouTube продолжил блокировку аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа и ограничил возможность его адвоката Руди Джулиани зарабатывать на платформе.

Источник: Politico со ссылкой на представителя YouTube

Детали: В компании заявили, что у них есть опасения относительно возможного насилия. Там уверяют, что внимательно следят за развитием событий.

Ранее в Google второй раз за последние две недели сообщили, что также продолжают ограничения для Трампа.

Ограничения касательно Джулиани в YouTube ввели из-за неоднократного нарушения им политики в отношении распространения информации, в частности он заявлял о массовых фальсификациях на президентских выборах в США.

Читайте также: Цензура или защита общества: как штурм Капитолия изменил границы свободы слова

Напомним:

  • После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа ряд социальных сетей заблокировали его аккаунты.
  • В частности, Twitter удалил аккаунт 45-го президента @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию, а YouTube заблокировал канал президента.

Украинская правда
Темы: Трампсоцсети


powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден и Путин в своем первом разговоре обсудили Украину и Навального

Новости 26 января: закон о референдуме, свежие политические рейтинги

Боевики ранили украинского военного, его состояние тяжелое

МОН отреагировало на скандальные заявления в Драгоманова

МОН обязали пересмотреть учебники по истории из-за иска Портнова

Голосование в интернете: Рада поддержала закон Зеленского о референдуме

Все новости...
Трамп
Сенат отказался признать процесс импичмента Трампа неконституционным
Трамп открыл в США "офис бывшего президента"
Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат
Последние новости
05:45
YouTube продолжил блокировку канала Трампа – СМИ
04:46
За время пандемии обнаружили более 100 млн случаев коронавируса
03:58
"Нафтогаз" обнародовал февральскую цену на газ: она ниже рекомендованной
03:13
В понедельник на Донбассе наблюдатели насчитали более сотни нарушений
02:31
Полиция установила личности погибших в харьковской пожара
01:49
Сенат отказался признать процесс импичмента Трампа неконституционным
01:06
Военные будут находиться в Вашингтоне до марта – СМИ
00:27
ВидеоВ горсовете на Харьковщине подрались депутаты
23:52
ОБСЕ: Количество нарушений "тишины" на Донбассе уменьшилось на 55%
23:04
Зеленский о законе о референдуме: Власть будет вынуждена прислушиваться к народу
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!