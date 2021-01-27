YouTube продолжил блокировку канала Трампа – СМИ

Видеохостинг YouTube продолжил блокировку аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа и ограничил возможность его адвоката Руди Джулиани зарабатывать на платформе.

Источник: Politico со ссылкой на представителя YouTube

Детали: В компании заявили, что у них есть опасения относительно возможного насилия. Там уверяют, что внимательно следят за развитием событий.

Ранее в Google второй раз за последние две недели сообщили, что также продолжают ограничения для Трампа.

Ограничения касательно Джулиани в YouTube ввели из-за неоднократного нарушения им политики в отношении распространения информации, в частности он заявлял о массовых фальсификациях на президентских выборах в США.

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Напомним: