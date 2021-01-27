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В сеть слили фото из донецкого концлагеря боевиков "Изоляция"

Среда, 27 января 2021, 08:56
В сеть слили фото из донецкого концлагеря боевиков Изоляция

В сеть попали фотографии концлагеря боевиков в Донецке "Изоляция", который расположен на территории бывшего завода изоляционных материалов.

Источник: Telegram-канал "Донецкий тракторист" и Facebook-пост бывшего пленника Станислава Асеева, который провел в "Изоляции" 2,5 года (2017-2019)

Прямая речь Асеева: "Сейчас вы видите уникальные кадры: общее фото территории "Изоляции", камеры заключённых (первый этаж с решётками) и прогулочный дворик, обнесённый "колючкой", куда нас выводили по утрам на 5-7 минут. 

Но изюминка даже не в этом. Она в том, что фото эти размещены в открытом доступе на телеграм-канале, на котором обещают и дальше сливать  "Изоляцию", включая данные из "журнала учёта посещения задержанных ССО МГБ ДНР". 

Детали: Асеев дал ссылку на Telegram-канал "Донецкий Тракторист", который был создан 12 декабря, но первые посты появились там в ночь на 27 января. Он полагает, что кто-то "из администрации" решил "заработать себе индульгенцию" перед международным розыском и украинским судом.

Автор Telegram-канала  "Донецкий тракторист" выкладывает фотографии и анонсы новых сливов, заигрывая с аудиторией.

 

Среди комментариев есть такие: "Публикую 1 страницу, после появления 50 подписчиков еще… Пока не появилась первая страница журнала с данными сотрудников мгб, желаю им "спокойной" ночи, так как потом по анкетным данным вас быстро установят и ждет справедливый Украинский суд".

И такие: "Дворик для прогулок конечно печальный", "Сидит ли за окошком Дениска Куликовский или покинул нас?", "Дежурному мгб пора звонить Павлину и докладывать о чп))".

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Дословно Донецкий тракторист: "Призываю правоохранительные органы Украины использовать данные документы для установления всех лиц которые удерживались в тюрьме Изоляция, и кто был причастен к их незаконному задержанию".

Справка: "Изоляция" – лагерь-тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, где в 2010-2014 годах работал одноименный арт-фонд, а с начала войны удерживают, пытают и мучают тех, кто не признает т.н. "ДНР" или подозревается в "шпионаже" на Украину.

Знать больше: Страх и смерть в "Изоляции". Как пытают людей в подвалах Донецка

Станислав Асеев: Все оккупированные территории Донбасса – один большой концлагерь "Изоляция"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонецкДонбассоккупацияправа человека
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