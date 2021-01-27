Киевлян предупредили о морозе и снегопадах

Киевская администрация предупреждает жителей об ухудшении погодных условий 27-29 января и призывает водителей быть осторожными на дорогах.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "В столице 27-29 января прогнозируют снег. Осадки начнутся под вечер. Возможен дождь с переходом в мокрый снег при температуре от +1°C до -2°C. А с 28 января – снег при температуре от 0°C до -6°C".

Детали: Городская власть призвала водителей быть осторожными на дорогах, а также не оставлять машины на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике.

Сообщается, что "Киевавтодор" имеет 544 единицы специальной техники, превентивную обработку дорог и тротуаров начнут заранее.