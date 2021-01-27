"Батькивщина" инициирует референдумы по пяти вопросам – Тимошенко

ВО "Батькивщина" намерена инициировать проведение референдумов по пяти вопросам.

Источник: лидер политсилы Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады 27 января

Детали: Тимошенко назвала принятый накануне парламентом закон о референдуме "плохим". По ее мнению, "обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур". Поэтому экс-премьер заверила, что ее политсила "поможет народу" проявить свою волю.

Прямая речь: "Мы инициируем вместе с народом проведение референдумов по пяти вопросам: Украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины, вопрос земли - "нет" продаже сельскохозяйственной земли; продажа стратегической собственности (газопровод, железная дорога, Укрпочта и т.п.) о марихуане - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик, и игорный бизнес".

Напомним: В день местных выборов 25 октября 2020 года команда президента Зеленского проводила опрос под названием "5 вопросов от президента": в отношении пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

В Офисе президента объясняли, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

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