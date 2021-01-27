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"Батькивщина" инициирует референдумы по пяти вопросам – Тимошенко

Среда, 27 января 2021, 11:35

ВО "Батькивщина" намерена инициировать проведение референдумов по пяти вопросам.

Источник: лидер политсилы Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады 27 января

Детали: Тимошенко назвала принятый накануне парламентом закон о референдуме "плохим". По ее мнению, "обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур". Поэтому экс-премьер заверила, что ее политсила "поможет народу" проявить свою волю.

Прямая речь: "Мы инициируем вместе с народом проведение референдумов по пяти вопросам: Украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины, вопрос земли - "нет" продаже сельскохозяйственной земли; продажа стратегической собственности (газопровод, железная дорога, Укрпочта и т.п.) о марихуане - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик, и игорный бизнес".

Предыстория:

  • 9 июня 2020 года президент Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
  • 18 июня 2020 года Верховная Рада поддержала его в первом чтении.
  • 26 января 2021 года парламент принял документ во втором чтении.

Валентина Романенко, УП
Темы: референдумТимошенко


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