Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Батькивщина" инициирует референдумы по пяти вопросам – Тимошенко

Среда, 27 января 2021, 10:35
Батькивщина инициирует референдумы по пяти вопросам – Тимошенко

ВО "Батькивщина" намерена инициировать проведение референдумов по пяти вопросам.

Источник: лидер политсилы Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады 27 января

Детали: Тимошенко назвала принятый накануне парламентом закон о референдуме "плохим". По ее мнению, "обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур". Поэтому экс-премьер заверила, что ее политсила "поможет народу" проявить свою волю.

Прямая речь: "Мы инициируем вместе с народом проведение референдумов по пяти вопросам: Украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины, вопрос земли - "нет" продаже сельскохозяйственной земли; продажа стратегической собственности (газопровод, железная дорога, Укрпочта и т.п.) о марихуане - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик, и игорный бизнес".

Напомним: В день местных выборов 25 октября 2020 года команда президента Зеленского проводила опрос под названием "5 вопросов от президента": в отношении пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

В Офисе президента объясняли, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

Предыстория:

  • 9 июня 2020 года президент Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
  • 18 июня 2020 года Верховная Рада поддержала его в первом чтении.
  • 26 января 2021 года парламент принял документ во втором чтении.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: референдумТимошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
референдум
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Пророссийская партия Болгарии собрала подписи для референдума против внедрения евро
Ирландия проведет консультации с общественностью о нейтралитете из-за войны РФ в Украине
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: