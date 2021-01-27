"Батькивщина" инициирует референдумы по пяти вопросам – Тимошенко
ВО "Батькивщина" намерена инициировать проведение референдумов по пяти вопросам.
Источник: лидер политсилы Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады 27 января
Детали: Тимошенко назвала принятый накануне парламентом закон о референдуме "плохим". По ее мнению, "обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур". Поэтому экс-премьер заверила, что ее политсила "поможет народу" проявить свою волю.
Прямая речь: "Мы инициируем вместе с народом проведение референдумов по пяти вопросам: Украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины, вопрос земли - "нет" продаже сельскохозяйственной земли; продажа стратегической собственности (газопровод, железная дорога, Укрпочта и т.п.) о марихуане - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик, и игорный бизнес".
Предыстория:
- 9 июня 2020 года президент Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
- 18 июня 2020 года Верховная Рада поддержала его в первом чтении.
- 26 января 2021 года парламент принял документ во втором чтении.