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Кабмин уволил главу госагентства по управлению зоной отчуждения

Среда, 27 января 2021, 13:51

Кабинет министров уволил Сергея Калашника от должности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook

Детали: Причины увольнения в сообщении не указываются. Временное исполнение обязанностей председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения возложено на первого заместителя Калашник Андрея Пляцка.

Что было раньше: В апреле 2020 года Кабинет министров назначил на 5 лет Сергея Калашника главой госагентства по управлению зоной отчуждения.

До этого Калашник год исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС.

Темы: Кабинет министров


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