Кабмин уволил главу госагентства по управлению зоной отчуждения
Среда, 27 января 2021, 12:51
Кабинет министров уволил Сергея Калашника от должности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook
Детали: Причины увольнения в сообщении не указываются. Временное исполнение обязанностей председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения возложено на первого заместителя Калашник Андрея Пляцка.
Что было раньше: В апреле 2020 года Кабинет министров назначил на 5 лет Сергея Калашника главой госагентства по управлению зоной отчуждения.
До этого Калашник год исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС.