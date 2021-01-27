Кабмин уволил главу госагентства по управлению зоной отчуждения

Кабинет министров уволил Сергея Калашника от должности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook

Детали: Причины увольнения в сообщении не указываются. Временное исполнение обязанностей председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения возложено на первого заместителя Калашник Андрея Пляцка.

Что было раньше: В апреле 2020 года Кабинет министров назначил на 5 лет Сергея Калашника главой госагентства по управлению зоной отчуждения.

До этого Калашник год исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС.