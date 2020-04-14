Кабмин назначил нового управляющего Чернобыльской зоной

Кабинет министров назначил на 5 лет Сергея Калашника головой госагентства по управлению зоной отчуждения.

Источник: распоряжение Кабмина от 13 апреля № 410-р

Дословно: "Назначить Калашника Сергея Васильевича председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца".

Детали: Калашник год исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС.

До этого тому обязанности председателя агентства выполняла Екатерина Павлова.

Сергей Калашник

Напомним: