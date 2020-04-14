Кабмин назначил нового управляющего Чернобыльской зоной
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Вторник, 14 апреля 2020, 13:16
Кабинет министров назначил на 5 лет Сергея Калашника головой госагентства по управлению зоной отчуждения.
Источник: распоряжение Кабмина от 13 апреля № 410-р
Дословно: "Назначить Калашника Сергея Васильевича председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца".
Детали: Калашник год исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС.
До этого тому обязанности председателя агентства выполняла Екатерина Павлова.
Напомним:
- Из-за поджога травы пожар в Чернобыльской зоне продолжается уже 10 дней. Спасатели отмечают, что на этой территории сейчас продолжается тушение очагов тления лесного пожара.
- Президент Владимир Зеленский 14 апреля заслушает информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина относительно пожаров.
- Центр ядерной безопасности сообщал, что 14 апреля ветер изменит направление и загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух попадет в Киев.
- При этом мэр столицы и центр общественного здоровья сообщили, что радиационный фон на территории Киевщины, Киева и Житомирской области не превышает нормы.
Украинская правда
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