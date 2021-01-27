Путин: Глобальный горячий конфликт сейчас означал бы конец цивилизации

Президент России Владимир Путин предупредил о рисках потенциального глобального конфликта и сравнил ситуацию в мире с ‘30-ми годами прошлого века.

Источник: Путин на онлайн-встрече "Давосские диалоги", организованной Всемирным экономическим форумом, "Радио Свобода" и ТАСС

Прямая речь: "Обострение и ужесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах – все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости, происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности…

Как известно, неспособность и неготовность решать такие проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации".

Детали: Ежегодное собрание Всемирного экономического форума в Давосе в 2021 году состоятся в начале лета, а не в январе, из-за коронавирусной пандемии. А в январе вместо встреч в Швейцарии форум проводит онлайн-встречи "Давосские диалоги" с участием мировых лидеров.

Путин, выступая на встрече онлайн, заявил о рисках "дальнейшего нарастания противоречий" практически во всех сферах.

Президент России отметил, что некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию с тридцатыми годами прошлого века – и, как он считает, "по многим параметрам, по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз определенные аналогии все-таки напрашиваются".

По его словам, заметен "кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах" – и это "вызывает резкую поляризацию взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей".